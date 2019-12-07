"ولاد رزق 2" يتربّع على عرش الإيرادات بعد مرور 17 أسبوعًا على عرضه

تتنافس عدد من الأفلام، بدور العرض السينمائي حاليا، وتتنوع ما بين الكوميدي، والأكشن، والإثارة والتشويق، وهناك أفلام عدة معروضة حاليا تتنافس منذ سباق أفلام عيد الأضحى المبارك في أسبوعها السابع عشر ، وهي “الفيل الأزرق 2″، “الكنز 2″، “خيال مآتة”، “ولاد رزق 2″، “إنت حبيبي وبس".

ويتربع على عرش إيرادات الأفلام في أسبوعه السابع عشر إلى الآن فيلم “ولاد رزق 2″، للنجم أحمد عز، بإجمالي إيرادات وصلت في أسبوعه السابع عشر إلى 100 مليون و200 ألف و 223 جنية، وحقق في شباك التذاكر حقق خلال هذا الأسبوع 26 ألف و61 جنيه.

ويليه في المرتبة الثانية “فيلم الفيل الازرق 2″، للنجم كريم عبد العزيز، حيث حقق خلال هذا الأسبوع إيرادات وصلت 8,889، بإجمالي إيرادات 103 مليون و513ألف و813 جنية.

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ويأتي في المرتبة الثالثة فيلم “خيال مآته” للنجم احمد حلمي، في أسبوعه السابع عشر إيرادات وصلت إلى بإجمالي إيرادات 38,342,488 مليون جنيه.

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أما المرتبة الرابعة يشغلها فيلم “الكنز 2” للنجم محمد رمضان والنجم محمد سعد، في أسبوعه السابع عشر بإيراد وصلت 6 مليون و131 ألف و.090 جنيه.

وجاء في ذيل القائمة التي تم عرضه خلال هذه الفترة منذ 17 أسبوع فيلم “انت حبيبي وبس” للفنانة بوسي والفنان محمود الليثي، محققًا في السابع عشر إيرادات وصلت 3 مليون و570 ألف و920 جنية.

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