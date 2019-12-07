تعرف على مآسي شريهان في عيد ميلادها الـ55

يحل اليوم الجمعة 6 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة شريهان الـ55، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1964، وتندرج من عائلة فنية، فشقيقها عازف الجيتار عمر خورشيد.

وبهذه المناسبة نرصد، أهم المآسي التي واجهت الفنانة في حياتها، فقد ولدت شريهان عبد الفتاح احمد الشلقاني في مثل هذا اليوم من عام 1965 بالقاهرة لعائلة متوسطة الحال حيث كان والدها أحمد عبد الفتاح يعمل محاميا ووالدتها ربة منزل.

تزوجت والدتها من والدها بوثيقة عرفية خوفا من أن يلتحق شقيقها الفنانة عمر خورشيد بالتجنيد قد كانت والدتها قد انجبته من زواج سابق وفي هذا الجو أنجبت الطفلة شريهان والتي لم يمهلها القدر كثيرا للتمتع بحنان الاب حتي رحل بشكل مفاجئ.

اقرا ايضاً:

هادي الباجوري يكشف تفاصيل تصوير مسرحية "شريهان" الاستعراضية الجديدة

وبعد رحيل الأب المفاجئ فوجئت الطفلة شريهان ووالدتها برفض أسرته الاعتراف بها كابنة شرعية له واعتبروا أن الأم وابنتها تدعيان ذلك طمعا في ثروة الأب الراحل ما جعل من شريهان تتردد على العديد من المحامين كي تثبت نسبها لهذا الأب ولم يتحقق لها هذا إلا بعد بلوغها الــ 16 عاما حيث أصبح اسمها رسميا شريهان أحمد عبدالفتاح الشلقاني.

ولم يمهلها القدر كثيرا للتمتع بهذا النسب حيث استيقظت فجر أحد الأيام على خبر فاجع وهو رحيل شقيقها المقرب إليها والذي كانت تعتبره والدها الفنان عمر خورشيد الذي راح ضحية لحادث سير دبر له من قبل إحدى الشخصيات السيادية في الثمانينيات من القرن الماضي حتى أصيبت الفنانة بانهيار تام وتعرضت لحالة من الحزن والاكتئاب لفترة طويلة.

Advertisements

وبعد تعافيها من هذه الازمة وحينما بدأت تسترد عافيتها وتعيد توازنها النفسي أصيبت شريهان بأخطر وأندر أنواع مرض السرطان وهو سرطان (الغدد اللعابية ) حيث استمرت في العلاج لفترة طويلة كلفتها اعتزال الفن والبعد عن نشاطها الفني تماما حيث تتطلب العلاج إجراء عملية جراحية دقيقة بالجانب الأيمن من وجهها لإزالة آثار المرض.

رافقتها المآسي والأقاويل حتى في زواجها ففي بداية حياتها تزوجت من رجل الأعمال علال الفاسي ولكنها لم تستمر معه طويلا ليضع القدر في طريقها رجل الأعمال علاء الخواجة زوج صديقتها الفنانة إسعاد يونس والتي ارتبطت معه وتزوجته سرا وكان التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى حيث عانت من هذه السرية إلى أن اضطرت لإعلان زواجها بعدما أنجبت ابنتها (لؤلؤة) حتي تثبت نسبها ويعترف بها المجتمع وكل من حولها.

الفنانة شريهان بدأت مسيرتها الفنية وهي طفلة صغيرة حيث تعلمت أصول الرقص في مدرسة للباليه بباريس وبعدما تأكد شقيقها الفنان عمر خورشيد من موهبتها قدمها إلى المجتمع الفني حتى لفتت نظر العندليب الاسمر ليدخلها المجال الفني حيث كان أول اعمالها فيلم (ربع دستة اشرار ) ثم شاركت الفنان الراحل نور الشريف في فيلم (قطة علي نار ) ثم شاركت فريد شوقي في فيلم (الخبز المر ) والذي كان نقلة كبيرة في مشوارها الفني حيث لفتت نظر المنتجين والمخرجين لتتوالي عليها العروض حتي غدت من اهم نجمات السينما المصرية والعربية في الثمانينيات والتسعينيات.

قد يهمك ايضاً:

إنجي وجدان تكشف كواليس تجربتها مع شريهان

شريهان تنهي بروفات "كوكو شانيل" لعرضها بموسم الرياض