محمد خيري يطلق ألبوم "حفلة بيروت"







اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أطلق النجم السوري محمد خيري ألبوم "حفلة بيروت" عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب وعلى تطبيق أنغامي.

الألبوم يتضمن 9 أغاني طربية بإمتياز تنوعت بين الطرب الأصيل والقدود الحلبية التي يشتهر بأدائها محمد وهي: "أمتى الزمان"، "رضى الله وراضيناك"، "أبوها راضي"، "أنا في سكرين"، "زي الهوا"، "الليالي"، "لو سألوك"، "خمرة الحب"، بالإضافة الى أغنيته الخاصة "أستاذ الغرام".

يذكر أن ألبوم "حفلة بيروت" قد نال اعجاب جمهور ومحبي خيري منذ اللحظات الأولى لإطلاقه على مواقع التواصل الإجتماعي، وما زال يحقق نسب مشاهدات عالية.

من جهة أخرى وفيما يخص نشاطه الفني، يستعد محمد لإحياء سهرة طربية في تياترو فردان في 17 ديسمبر الحالي. كما أنه أعلن عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي عن إحياء حفلات رأس السنة في كل من بلجيكا في 28 ديسمبر، ودبي في 31 ديسمبر.



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