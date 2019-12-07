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شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يستقر على اسم ألبومه الجديد .. "الراجل الصح" والان مع تفاصيل الخبر
من ناحيه أخري يتعاون حكيم فى ألبومه الجديد مع الموزع الموسيقى أشرف البرنس، بأغنيتين، الأولى " الراجل الصح " والثانية كلمات تامر حجاج، وألحان عصام حجاج.
ولم تكن هذه المرة الأولى التى يتعاون فيها أشرف البرنس مع حكيم، حيث تعاونا قبل ذلك فى أغنية بفيلم "حلاوة روح"، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.
يذكر أن حكيم طرح مؤخراً أغنتيتين من ألبومه الجديد الأولى بعنوان "سيبونا في حالنا"، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا، والثانية "ليلة بمبى"، وهي من كلمات إسلام خليل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.
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