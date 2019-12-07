شكرا لقرائتكم خبر عن "شرير تيتانك" يكشف لو هيعملوا الفيلم مصرى هيكون مين الأبطال المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت الإعلامية منى الشاذلى، الممثل والمخرج الأمريكي وليام جورج الشهير بـ"بيلي زين" وهو شرير فيلم تايتانيك، فى برنامجها معكم، على هامش زيارته لمصر، إذ تلقى تكريما من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ويعد زين واحداً من أبرز الشخصيات الفاعلة فى صناعة السينما، واشتهر بتقديم شخصية الشرير "هوكلي" فى فيلم "تيتانيك".

وعن زيارته لمصر، قال بيلى زين، أن جدولة مزدحم ومشغول، مشيرا إلى أن مهرجان القاهرة جعله منشغل بالترويج للمهرجان نفسه، ومقابلة صناع الأفلام، والتصوير والتسجيل، مؤكدا أنه كان يتطلع لزيارة أهرامات الجيزة وتمكن من تحقيق ذلك، قائلا :" أتمنى أن استطيع العودة لمشاهدة افتتاح المتحف المصرى الكبير ،2020"، مؤكدا أنه "سيكون مذهلا وسأعود".

وشارك الممثل بيلى زين، فى لعبة مع الإعلامية منى الشاذلى، حول إذ ما كان الممكن تحديد ممثل مصرى بناءا على الملامح يقوم بدور جاك، وممثلة مصرية تقوم بدور روز، ودعته منى للاختيار بين ثلاث ممثلين، أحمد فهمى ، أحمد حاتم، والفنان حسن الرداد، واختار بيلى زين "حسن الرداد" بناءا على ملامح الوجه، وقال :"أنا متأكد أن كلهم رائعون".

وفيما يخص اختيار ممثلة لتقوم بدور روز ، اختار بيلى :"ياسمين رئيس" ، من ضمن الممثلات هنا الزاهد، ويسرا اللوزى".

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وكشف زين عن أصوله، وأنه من والدين يونانيين، لكنه ولد فى شيكاجو الأمريكية، وتحدث مع منى الشاذلى عن عمق العلاقات التى تجمع مصر واليونان، وكون الإسكندرية ضمت الكثير من اليونانين وعاشوا فيها لسنوات طويلة.

وقال زين، إن تواجده فى مهرجان القاهرة السينمائى، واحد من أبرز الخبرات فى حياته".

وأكد زين، أنه يسعى لعمل قمة تجارية فى القاهرة، خاصة بالأعمال، ودعم رواد الأعمال فى مجال التكنولوجيا، وكشف أنه عقد عدة اجتماعات لقمة المشروع الدولى للأعمال التجارية، لدعم الأسواق الناشئة فى العالم، ومساعدة الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا.