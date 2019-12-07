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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يقدم روشتة خسارة وزنه.. اعرف الوصفة السحرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان الشاب خالد سليم، سر فقدانه الكبير للوزن، وأجاب عن التساؤلات التى وجهها له الكثيرون حول النظام الغذائي الذى اتبعه ليفقد الكثير من الوزن.
وقال خالد سليم فى منشور طريف عبر حسابه بانستجرام، البوست دا عشان أجاوب على كل الناس اللي سألتني انت ازاي خسيت كده، بكل بساطة هو دة السر، طعام غذائى، وابتعد عن الطعام غير الصحى".
خالد سليم
ونشر سليم صورة طريفة له يبدو وكأنه يرفض الطعام غير الصحى والأطعمة السريعة، وصورة له يظهر وهو يؤيد الطعام الصحى.
الفنان خالد سليم
وانتهى النجم خالد سليم من تسجيل أغنية جديدة، وهى من كلمات خالد فرناس، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع الموسيقى محمد مجدى، وهندسة صوت ماهر صلاح، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة بمناسبة العام الجديد.
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