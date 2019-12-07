شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع 3x1 سينما ومسرح و تليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستطاع النجم على ربيع خلال السنوات الماضية أن يدخل قلوب الملايين بخفة دمه وبساطته التى كانت السبب فى تزايد شعبيته وجماهيريته من خلال الأعمال التى قدمها سواء للسينما أوتليفزيون أو مسرح، ورغم أن البعض يعتبره أنه محظوظ فى الشهرة التى نالها اعتقادا منهم بأنها جاءت على طبق من دهب، إلا أنه عانى فى بداية مشواره مثل أى شاب يبذل مجهود حتى يصل لهدفه الذى يحلم به، وأيضا استطاع أن يبنى قاعدة جماهيرية فى وقت قصيروينتظر أعماله بشكل كبير.

ويجهز النجم على ربيع، مفاجأت لجمهوره الذى ينتظرأعماله، فهو يعيش حالة من النشاط الفنى الكبير وسيطل على جمهوره خلال الفترة المقبلة من خلال السينما والتليفزيون والمسرح، بعد أن أعرب عن حزنه في العديد من التصريحات على انتهاء موسم مسرح مصر الذى عرفه الجمهور من خلاله.

ويخوض النجم على ربيع موسم دراما رمضان 2020، بمسلسل "وصل أمانة" وهو الاسم المؤقت للعمل، من تأليف فاروق هاشم مصطفى عمروإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، والذى يتعاون فيه مع زميل كفاحه فى مسرح مصرالنجم مصطفى خاطر، ورغم هذه الصداقة إلا أن هذا العمل الدرامى هو الأول الذى يجمعهما سويا، ومن المقرر أن يبدأن التصوير فى مطلع شهر يناير المقبل.

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وفى الجانب السينمائي ينشغل الفنان على ربيع بالتجهيزات الخاصة بانطلاق تصويره لفيلم " الخطة العامية" الأسبوع المقبل وهو من إخراج معتز التونى، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، ويشاركه فى البطولة كلا من، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن الشهير بـ "توتا".

كما يستعد الفنان على ربيع لتصوير فيلم جديد يحمل اسم "سيد بشر"، وهو من إخراج سامح عبد العزيز الذى اجتمع مع مؤلفى الفيلم للإتفاق على الخطوط العريضة والتفاصيل النهائية ومعاينة الديكورات التى يتم تصويره فيها ما بين مدينة الإسكندرية والقاهرة، خصوصًا أن أحداث الفيلم تدور في شارع خالد بن الوليد بالإسكندرية، ويشارك فى الفيلم مع مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، وكريم عفيفي، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومقرر طرحه فى 2020، ويسجل العمل التعاون الثانى بين على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" والمخرج سامح عبد العزيز فى السينما بعدما قدموا فيلم "خير وبركه" فى عام 2017.

أما على الجانب المسرحى، فأصيب جمهور على ربيع بالحزن الفترة الأخيرة بعد إعلان إنتهاء مسرح مصر بشكل نهائى، بعد أن قدموا 130 مسرحية خلال 7 سنوات عاشوها سويا على خشبة المسرح، ويرجع السبب لارتباط كل فرد فيهم بأعمال فنية أخرى، ليفاجئ جمهوره بعد فترة قصيرة بأنه سيعود من خلال مسرحية جديدة وقوية تعويضا عن حزنهم بانتهاء مسرح مصر.

وكشف على ربيع عن تفاصيل المسرحية الذى لم يستقر على اسمها حتى الان، بأنها ستكون مختلفة عما اعتاد القيام بهه مع زملائه فى فريق مسرح مصر طوال السبع سنوات الماضية، وستكون المسرحية عن حكاية واحدة وليست "اسكتشات" منفصلة، بل وستكون أشبه بالمسرحيات التى اعتاد عليها الجمهور مثل "الواد سيد الشغال"، و "الزعيم"، والتى تكون قصتها عن حكاية واحدة يتم عرضها بشكل مستمر.