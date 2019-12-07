شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من درة على زواجها من نور الشريف قبل وفاته سراً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت الفنانة درة بحالة من الغضب بعد علمها بانتشار شائعة عن زواجها من الفنان نور الشريف قبل وفاته بسنوات، وردت درة بعنف عبر صفحتها الشخصية "فيس بوك" وقالت: "مروجي الشائعات الكاذبة على الفيس بوك وكل من ينشرها ويعلق عليها. أتقوا الله وكفاية تشويه للناس المحترمة بكلام مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة.. شيء سخيف فعلا".
وتحاول درة معرفة مصدر الشائعة لمقاضاته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.
وانتشر منشورغريب آثار جدلًا مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم زواج درة من نور الشريف، ورفضه طلاقها بعد عودته لبوسي لحبه الشديد لها.
ولم تتوقف الشائعة عند هذا الحد، بل قيل أن بوسي حرمتها من ميراثها من ثروة النجم الراحل، واتفقا على إبقاء زواجها منه أمر سري.
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