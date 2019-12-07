شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري يفوز بجائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان "نجم العرب".. كتب علي صفحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب رامي صبري، فوزه بجائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان "نجم العرب" لعام 2019، وكتب تعليق عبر حسابه الشخصي "انستجرام" على صورة: فزت بجائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان نجم العرب 2019 وذلك من خلال التصويت من الوطن العربي فقط.

من ناحية أخرى طرح رامى فيديو كليب من ألبومه جديد لأغنية "وبقابل الناس"، من كلمات أحمد على موسى، وألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادى الباجورى.

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وطرح رامى صبرى مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك" وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"انا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".