شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض 11 فيلما ضمن مهرجان السينما للجميع بالهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان السينما للجميع، أفلام الدورة الأولى، اليوم السبت، بسينما الهناجر بدارالأوبرا المصرية برعاية صندوق التنمية الثقافية، وتبدأ العروض فى تمام الساعة 5 مساء، وتشمل أفلاما متنوعة: وثائقية - روائى قصير- مشاريع طلاب السينما من مصر- سوريا – العراق- الاردن- تونس- السودان- المغرب مع تنظيم ندوات بحضور صناع تلك الندوات الأفلام. قائمة أفلام السبت: 1-" الجحيم الأببض" وثائقى مصر ٥:٠٠ مساء

2- "وصال" روائى قصير - مصر

٥:٢٠ مساء

3- "قبل ان نشفى"

" Before We Heal" روائى قصير - لبنان

٥:٣٥ مساء

4- "سلامة الشوف "روائى قصير - مصر

٥:٥٥ مساء 5- "اليقظة" روائى قصير - سوريا ٦:١٥ مساء Advertisements

6- "مهرجان مكن" وثائقى - مصر

٦:٣٥ مساء

7- "ابيض و اسود" روائى قصير مصر

٦:٤٢ مساء

8- "ندى وثائقى - مصر

٦:٥٤ مساء

9- "رقم رانيا" - روائى قصير - مصر

٧:٠٥ مساء

10 - اين بيتى - وثائقى-مصر

٧:١٥ مساء 11- "الفرقة" وثائقى - العراق ٧:٣٢ مساء

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