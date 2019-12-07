محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أكدت الفنانة الشابة تارا عماد أنها فخورة كونها جزء من فريق مسرحية "علاء الدين" بطولة الفنان أحمد عز، والتي من المقرر عرضها في موسم الرياض خلال شهر ديسمبر الجاري.
وشاركت تارا متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة للملصق الدعائي الخاص بالمسرحية ضم أبطالها، معلقة "أول تجربة ليا على المسرح ومش عارفة أوصف لكم اد ايه متحمسة وخايفة، مسرحية استعراضية ضخمة فخورة إني جزء منها ومتحمسة ان الناس تشوف مجهود كل واحد وواحدة واد ايه اجتهدوا انهم يعملوا مسرحية بالشكل المبهر ده.. الافتتاح هيكون في موسم الرياض".
كما نشرت صورة أخرى لملصق دعائي انفردت به، وكتبت "آخر مرة كنت على خشبة المسرح كنت أدرس في المدرسة وكنت دائماً أشعر بالخوف من المسرح!"، لافتة إلى أنها على مدار الشهرين الماضيين عملت على الشخصية التي تؤديها في "علاء الدين".
وتابعت "عندما تشعر أنك مرتاح ومستقر، تحتاج إلى استكشاف منطقة جديدة وتكون على استعداد للتعلم، والسقوط، والاستيقاظ والمتابعة. كان الأداء على خشبة المسرح دائمًا مخيفًا بالنسبة لي ومازال، لكن أنا سعيدة لحصولي على هذه الفرصة".
مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، سامي مغاوري، تارا عماد، محمد جمعة، هشام إسماعيل، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، ومن إخراج مجدي الهواري.
كانت هذه تفاصيل خبر تارا عماد عن "علاء الدين": "فخورة بمشاركتي في المسرحية ومتحمسة وخايفة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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