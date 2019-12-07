بالصور| صوفية "قواعد العشق 40" تجذب الجمهور على "السلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يشهد عرض "قواعد العشق 40" من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إقبالاً جماهيريًا كبيرًا خلال ليالي عرضه الحالية.

كان العرض الأعلى إيرادات في عام افتتاحه ٢٠١٧، إذ حقق المليون جنيه، ويقترب حاليًا من تحقيق المليون الثاني.

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يستمر تقديم العرض على مسرح السلام أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد في تمام الساعة الثامنة مساء.

العرض قُدم بمحافظات القاهرة، الفيوم، الإسكندرية، والأقصر، ومسرح القبة بجامعة القاهرة، إضافة إلى عرضه خارج مصر بمملكة البحرين، وشهدت ليالي عرضه اقبالاً جماهيريا، وتم تقديمه لعدة مواسم خلال الثلاث أعوام الماضية.

"قواعد العشق 40" عن رواية شهيرة لأليف شافاق وعدة مصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، العرض من بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية، سمر الشاذلي، هاني عبدالحي، أحمد مجدي، إيهاب بكير، ياسر أبو العينين، المنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، والعرض من إخراج عادل حسان.