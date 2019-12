إيرادات الجمعة.. "Frozen 2" الأول و"Maleficent: Mistress of Evil" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Frozen 2" في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الجمعة 6 ديسمبر، إيراد قُدر بـ742 ألفا و197 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "knives out" محققًا 244 ألفًا و189 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، وحقق 150 ألفًا و439 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "last christmas" بعد تحقيقه 133 ألفا و668 جنيها.

ذهب المركز الخامس لفيلم "A score to settle" وبلغ إيراداه 88 ألفًا و320 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Doctor sleep" بطولة Ewan McGregor ، وبلغ إيراده 74 ألفًا و598 جنيهًا، وحصل على المركز السابع فيلم "Gemini man" بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 68 ألفًا و354 جنيها

في المركز الثامن يأتي فيلم " Le Mans '66" وحقق 67 ألفًا و271 جنيهًا، وحصل على المركز التاسع فيلم "Charlie’s Angels" بطولة Kristen Stewart، محققًا 57 ألفا و58 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "the Good Liar" بطولة Ian McKellen، بعد تحقيقه 51 ألفًا و157 جنيهًا.