حلا شيحة تهنئ تامر حسني بدخوله موسوعة جينيس.. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة حلا شيحة، على تهنئة الفنان تامر حسني، بعد دخوله موسوعة جينيس ريكورد العالمية، كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم.

ونشرت حلا، صورة لتامر على "إنستجرام"، وعلقت: "مبروك تامر الجايزة، والجايزة الحقيقية إنك دخلت قلوب الناس من أول أغنية غنتها.. لمست قلوب الناس ببساطتك وكلامك اللي دايماً من القلب.. الجايزة دي حاجة بسيطة جنب الحاجات الجميلة أغاني وأفلام بتسعد الناس وتخفف عنهم.. الجايزة دي بتاعتنا كلنا.. مبروك تامر حسني".

ورد تامر حسني عليها، قائلاً: "ألف شكر يا حلا يا صاحبة القلب النظيف يا اللي كل الناس بتحبك ومستنيينك في فيلمنا الجديد.. ما شاء الله.. كل الناس بتسألني عنك.. ألف شكر على كلامك الجميل، ربنا ينجحنا إن شاء الله".

ويتعاون تامر حسني وحلا شيحة في بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "مش أنا"، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني وحجاج عبدالعظيم وسوسن بدر.