إيمي طلعت زكريا: "مفيش بعد أبويا دلع"

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعها بوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا.

وكتبت إيمي في تعليقها على الصورة "معقول فات شهرين بالسرعة دي، أول مرة تغيب عني كل ده، الصبر من عندك يا رب على فراق أغلى الناس".

وتابعت "الدعاء لبابا وأمواتنا جميعا، كان دايما يقولي ادلعي في خير أبوكي مش عارف لما تتجوزي جوزك هيعمل معاكي ايه.. مفيش بعد أبويا دلع".

جدير بالذكر أن إيمي كشفت قبل أيام عن استعدادها للمشاركة في عمل فني، ونشرت صورة تجمعها بفريق العمل، دون الكشف عن تفاصيله.