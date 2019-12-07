بعد دخوله موسوعة جينيس.. تامر حسني يوجه رسالة لزوجته بسمة بوسيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: وجه الفنان تامر حسني، رسالة لزوجته بسمة بوسيل بعد دخوله موسوعة جينيس كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم. وكتب تامر، عبر خاصية القصص القصير على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "مفيش خطوة بوصلها.. إنتي مش سبب فيها". Advertisements وحصل تامر حسني، على لقب أفضل فنان مؤثر وملهم في العالم ضمن موسوعة جينيس العالمية. وجاء ترشيح تامر حسني نظرًا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهي: جائزة أول فنان عربي يضع بصمته في هوليوود، ثم حصوله على جائزة "BIG APPEL" كأشمل فنان في العالم، وجائزة أول فنان مصري يحضر لبلده موسوعة "جينيس ريكورد" لأكبر حملة تبرع بالدم التي أقامها مع جمهوره، وهي جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم "IRON MAN" روبرت داوني جونير.

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