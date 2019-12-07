تراند اليوم : فيديو| زوجة "أحمد الفيشاوي" ترقص في الشارع...



بعد أن اعتادت على إثارة الجدل بإطلالتها المختلفة، ظهرت ندى كمل، زوجة الممثل المصري أحمد الفيشاوي في مقطع فيديو بينما كانت ترقص بالشارع.

وكانت "ندى" تقف إلى جوار سيارتها في الشارع عندما أخذت تتراقص على أغنية "جابوا سيرته" للمطربة السورية "أصالة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها زوجة الفيشاوي وهي تتراقص في مقطع فيديو يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أنها أثارت جدلاً واسعًا عند ظهورها مع زوجها في مهرجان الجونة السينمائي في النسخة قبل الأخيرة عندما قبلت "الفيشاوي" أمام عدسات المصورين.





