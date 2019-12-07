تراند اليوم : "تركي آل الشيخ" يقطع رحلته العلاجية من أجل فنان مصري...

قطع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، المستشار بالديوان الملكي، غيابه عن وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ظروفه المرضية.

فبعد يومين من رسالته التي جاءت قبل سفره لمتابعة حالته الصحية، فاجأ آل الشيخ متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بمنشور يهنئ فيه المطرب المصري تامر حسني، قائلاً: "أبارك للفنان تامر حسني دخوله موسوعة جينيس كأكثر فنان مؤثر و ملهم عالميا ????????????".

وكانت تقارير متواترة تحدثت عن خضوع آل الشيخ للعلاج في الولايات المتحدة.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع "تويتر" الأربعاء: "اذا فيه شي اتمناه واتمنى تتاكدو منه اني كل همي رضاكم وسعادتكم وان كل سعودي يكون سعيد وماخذ فرصته في اثبات موهبته ????????????????❤️ سامحوني اذا مقصر لكن اعرفو ان هدفي سعادتكم ❤️❤️❤️".

كما وجه بالتزامن مع ذلك رسالة شكر إلى النادي الأهلي المصري ورئيسه، قائلاً: "اشكر اخي العزيز الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي واخواني في مجلس الإدارة وأحبابي جمهور النادي الاهلي ولكل محبيني ولكل من سأل ... انا الحمدلله بخير وسأعود قريباً للوطن ان شاءالله ... لا اراكم الله مكروه في غالي ????????????????❤️".