صوفية قواعد العشق 40 تجذب الجمهور على السلام يشهد عرض "قواعد العشق الـ40" إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح اقبالًا جماهيريا لافتا خلال ليالي عرضه الحالية ، و هي ظاهرة لافتة منذ افتتاح العرض عام ٢٠١٧ و حتى الآن مع اقتراب بداية عامه الرابع.
حيث كان العرض الأعلى ايرادات لعام ٢٠١٧ فتخطت إيراداته المليون جنيه وتجاوزت هذا الرقم عبر السنوات الثلاث الماضيةوتقترب من المليوني جنيه إيرادات ،و يستمر تقديم العرض على مسرح السلام أيام الخميس و الجمعة و السبت و الأحد في تمام الثامنة مساء.
يذكر أن العرض قدم بمحافظات القاهرة ، الفيوم، الإسكندرية، و مدينة الأقصر، و مسرح القبة بجامعة القاهرة، إضافة إلي عرضه خارج مصر بمملكة البحرين ،و شهدت ليالي عرضهاقبالا جماهيريا لافتا، وتم تقديمه لعدة مواسم خلال الثلاث أعوام الماضية.
"قواعد العشق 40" عن رواية شهيرة لاليف شافاق وعدة مصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، العرض من بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية،سمر الشاذلي، هاني عبد الحي، أحمد مجدي، إيهاب بكير، ياسر أبو العينين، المنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، و العرض من إخراج عادل حسان.
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