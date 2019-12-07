هشام خرما يستعد لحفل موسيقي جديد بساقية الصاوي

يستضيف مسرح الحكمة بساقية الصاوي، الموزع الموسيقى الأشهر هشام خرما، يوم الخميس 12 من ديسمبر الساعة الثامنة مساءً. يستطيع خرما بعزفه المنفرد والجو المختلف الذى يخلقه بالمسرح أن يؤثر الجمهور بمعزوفاته الجديدة من نوعها والمزج بين الآلات الموسيقية الغربية والشرقية، ومن معزوفاته الشهيرة: فرست فيوجان وسهلة وبسيطة واليقين. الجمهور بمعزوفاته الجديدة من نوعها والمزج بين الآلات الموسيقية الغربية والشرقية، ومن معزوفاته الشهيرة: فرست فيوجان وسهلة وبسيطة واليقين. هشام خرما مؤلف وموزع موسيقى تربى فى القاهرة لكنه عاش فى عدة دول تأثر بثقافاتها المختلفة التى انعكست على فنه، أطلق خرما أول ألبوم باسم الرحلة الأولى "فرست فوياج" الذى تصدر قائمة التوب تشارت فى سلسلة محلات فيرجين ميجا ستورز.

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