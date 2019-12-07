غدًا.. حمادة هلال يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالمنصورة

يحيي المطرب حمادة هلال، حفلًا غنائيًا ضخمًا، وذلك مساء غدًا، الأحد، داخل جامعة المنصورة، ومن المقرر حضور عدد كبير من الطلاب.

ويشار إلى أنه سينطلق الحفل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ويقدم

خلاله مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح منها: "اشرب شاي، الناس الحلوة، بحبك آخر حاجة، وخدني ليك، وتصور، ولما بتلمسني.. وآخرون".

يذكر أن المطرب حمادة هلال شارك في رمضان الماضي بمسلسل "ابن أصول" وشاركه البطولة كل من سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبوزيد، وفاء سالم، حمزة العيلي.