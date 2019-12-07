تفاصيل وموعد حفل خالد منيب بالإسكندرية

يستعد المطرب الشاب خالد منيب، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم 20 ديسمبر الجاري داخل النادي الأوليمبي بمدينة الإسكندرية.
ويشار إلى أن كانت ُطرحتتذاكر الحفل على فئتين الأولى بمبلغ 200 جنيها، والثانية بمبلغ 150 جنيها، ومن المقرر أن تفتح أبواب الحفل في السابعة مساء ويبدأ الحفل في التاسعة مساء.
ومن المقرر أن يقدم خالد خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور خشبة المسرح.
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