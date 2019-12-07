ظل حكيم علي قمة الغناء الفني لما يزيد عن ربع قرن بسبب إصراره علي الاختلاف وتقديم أشكال فنية حققت له مكانة خاصة في قلوب الجماهير العربية، ولكن مازال حكيم يصر علي مزيد منالنجاحات.
وبنفس الروح والإصرار يطرح ألبومه الجديد "الرجل الصح" 17 ديسمبر الحالي وهو نفس اليوم الذي صدر به أول ألبوماته "نظرة" والذي حقق نقلة كبيرة فيسوق الأغنية، وكانت نقطة انطلاق حكيم الفنية.
الألبوم يضم عشر أغنيات صور حكيم منها ثلاثة أغاني وهي "سيبونا في حالنا وقلبي يا ناس والموضة السنة دي".
الألبوم شارك في تنفيذه عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين والمنتج الفني فايز عزيز وإنتاج "lion of Egypt hakim".
كانت هذه تفاصيل خبر في نفس تاريخ ألبومه الأول.. حكيم الرجل الصح من أول "نظرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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