بالصور.. العرض اللبناني الديكتاتور بمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

شارك أمس الجمعة فريق كلية الفنون الجميلة بالجامعة اللبنانية بفعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، التى تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوى، بعرضهم المسرحي "الديكتاتور"، من تأليف عصام محفوظ، تمثيل جوزيف عقيقي، روجيه غانم، مدير مسرح محمد فوعانى، مساعد مخرج شربل ديب، إعداد وإخراج حسن محيي الدين.

يشار إلى أن "الديكتاتور" يصلح لكل زمان ومكان، هو عبارة عن صراع موجود منذ الأزل وإلى الأبد، هو صراع بين الحاكم والمحكوم، بين التابع والمتبوع، بين القوى والضعيف، بين ما ننتمى وما نستطيع، بين ما نحب أن نكون وما نحن عليه، بين ما نسعى إليه وما خلقنا عليه.

هو موقف سياسي وإنسانى واجتماعى وحين كتبه عصام محفوظ كان نظرة تأملية، فلسفية وتساؤلية.. وغاية الفن بشكل عام والمسرح بشكل خاص هى طرح الأسئلة.

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الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة يقام تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبدالعزيز سليمان، ونائب رئيس المهرجان د. إنجي البستاوى.