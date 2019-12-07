معجب يحرج أنغام ويطلب منها الزواج أمام الجمهور.. شاهدوا كيف كان رد فعلها!

كتب امير فتحي في السبت 7 ديسمبر 2019 12:14 مساءً - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة أنغام من حفلها الأخير بالمملكة العربية السعودية، ضمن “موسم الرياض”.

وظهرت أنغام في مقطع الفيديو تلتقط أنفاسها قبل غناء الأغنية التالية، ليقوم أحد أفراد جمهور الحفل صارخًا: “بحبك.. بحبك.. تتجوزيني”، لكن أنغام ابتسمت ولم ترد عليه، لتتعالى بعد ذلك الأصوات المطالبة إياها بغناء أغنيتها الشهيرة “أكتبلك تعهد”.

وردت أنغام ضاحكة على هذا الموقف، قائلة: “هنكتب التعهد دلوقتي”.

وأحيت المطربة أنغام، حفلاً غنائياً ضخماً، على خشبة “مسرح أبو بكر سالم”، ضمن فعاليات موسم الرياض، وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً جدًا، بينما قدمت أنغام عدداً من أبرز أغانيها.

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