إنطلاق منظمة بشكل رسمي تدعم حقوق المثليين في السعودية

كتب امير فتحي في السبت 7 ديسمبر 2019 12:14 مساءً - أعلنت منظمة ” مختلف ” عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” عن حصولها على تصريح رسمي وقانوني بالعمل وممارسة نشاطها .. وهي منظمة سعودية تعمل على دعم نشاطات وحقوق المثليين والمتحولين جنسيا .

وجاء في تغريدتها : ” رسميا منظمة مختلف منظمة رسمية قانونية مسجلة .. منظمة مختلف هي أول منظمة سعودية تمثل وتدعم حقوق الأفراد مثليين ومثليات الجنس والعابرين والعابرات جنسيا والكوير واللاجنسيين والبايسكشوال وجميع افراد مجتمع الميم ” .

وأضافت المنظمة في تغريدة أخرى توضح من خلالها عن الجهة التي تدعمها : ” لا صحة للأخبار المتداولة بأن المنظمة تلقت الدعم والموافقة من الحكومة السعودية .. منظمة مختلف منظمة مسجلة في دول الاتحاد الأوروبي وتعتزم المنظمة فتح مراكز وفروع تابعة لها في كل من بريطانيا والسويد وكندا وأمريكا ” .

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وأثار هذا الأمر غضبا وجدلا واسعا في الشارع السعودي .. وعلق ” أحمد منصور ” مذيع قناة الجزيرة القطرية على ذلك في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” أعلن فيها عن غضبه واستنكاره لإنطلاق هذه المنظمة في المملكة العربية السعودية .

وكتب في تغريدته : ” آخر إنجازات خادم الحرمين .. منظمة رسمية للشواذ بموقع رسمى يعلنون أنها قانونية ومسجلة .. لا أدرى إلى أين يريدون أخذ الشعب السعودى وأين العلماء الذين خرست ألسنتهم وعميت قلوبهم ؟ ” .