مقطع فيديو ل ” ندى الكامل ” يثير الجدل بسبب رقصها في الشارع

كتب امير فتحي في السبت 7 ديسمبر 2019 12:14 مساءً - نشرت ” ندى الكامل ” زوجة الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” مقطع فيديو أثارت به الكثير من الجدل بين رواد السوشيال ميديا .

حيث ظهرت ندى الكامل في مقطع الفيديو وهي تخرج من سيارتها وترقص في الشارع على أنغام أغنية ” جابوا سيرته ” للفنانة السورية ” أصالة ” .

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلا وتداولا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي .