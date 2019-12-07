كتب امير فتحي في السبت 7 ديسمبر 2019 12:14 مساءً - نشرت ” ندى الكامل ” زوجة الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” مقطع فيديو أثارت به الكثير من الجدل بين رواد السوشيال ميديا .
حيث ظهرت ندى الكامل في مقطع الفيديو وهي تخرج من سيارتها وترقص في الشارع على أنغام أغنية ” جابوا سيرته ” للفنانة السورية ” أصالة ” .
ولاقى مقطع الفيديو تفاعلا وتداولا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي .
كانت هذه تفاصيل خبر مقطع فيديو ل ” ندى الكامل ” يثير الجدل بسبب رقصها في الشارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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