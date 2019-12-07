ميلانيا ترامب تفاجئ أطفال لندن بهدايا عيد الميلاد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استقبل عدد كبير من أطفال المدارس في شمال شرق العاصمة البريطانية لندن، ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك خلال حضورها مناسبة نظمتها مؤسسة جيش الخلاص لتوزيع الهدايا وتزيين شجرة عيد الميلاد.

ميلانيا ترامب - التي يحضر زوجها ترامب قمة لحلف الأطلسي في لندن - جاملت الطلاب عندما أثنت على قبعات عيد الميلاد التي يعتمرونها، وهي تساعدهم في نظم أكاليل الزهور الاحتفالية، فيما كانت فرقة نحاسية تعزف في الخلفية.. وقالت للتلاميذ على إحدى الطاولات “يا لها من قبعات جميلة”.

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زوجة الرئيس الأمريكي التي حضرت إلى المركز مع سوزان جونسون، زوجة السفير الأمريكي لدى بريطانيا، وزعت الهدايا على الأطفال بعد أن غنوا أغنية “كل ما أريده في عيد الميلاد”.

ماريا رشيد، وهي تلميذة التقت ميلانيا، قالت لصحيفة “إيفيننج ستاندارد” المحلية، إنها سألت ميلانيا ترامب عما إذا كانت قد ضلت طريقها في أي وقت من الأوقات داخل البيت الأبيض، إنها كانت ودودة.. كنت أعرف من هي بالفعل لكنها كانت عذبة الحديث للغاية.