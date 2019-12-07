إنجي علي تستعير فستان ليلى علوي في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية المصرية إنجي علي جمهورها بمقطع فيديو من كواليس جلسة تصوير جديدة خضعت لها.

الإعلامية المصرية أطلت في الجلسة بفستان ذهبي لامع، من توقيع المصمم يوسف الجسمي، والفستان بنفس قصة فستان الفنانة ليلى علوي، والذي ارتدته في مهرجان الجونة.

وكانت إطلالة الفنانة ليلى علوي من تنسيق الإستايلست يمنى مصطفى، بينما نسق إطلالة الإعلامية إنجي علي الإستايلست زياد الصالح.

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يذكر أن الإعلامية المصرية إنجي علي تشارك في مسرحية “لوكاندة الأوباش”، والمقرر عرضها في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

ومسرحية “لوكاندة الأوباش” من بطولة حسن الرداد ومايا دياب وهالة فاخر وسعد الصغير ووإنجي علي، والمسرحية من إنتاج حمدي بدر، ومن تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.

وكانت إنجي قد نشرت مؤخرا مجموعة صور جمعتها بالفنان حسن الرداد والفنانة هالة فاخر من كواليس مسرحية “لوكاندة الأوباش”، وقد ظهرت هالة فاخر في الصور بدون حجاب، حيث ارتدت قبعة على رأسها وظهر شعرها الأسفر منسدلا من تحتها، وهو ما أثار جدلا كبيرا حول خلعها للحجاب.