رقصة ساحرة لمنى زكي على نغمات كاظم الساهر.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

ظهر مقطع فيديو للنجمة المصرية منى زكي وهي تقدم رقصة ساحرة على نغمات أغنية “يا أحلى امرأة” للفنان العراقي كاظم الساهر.

النجمة المصرية أبهرت جمهورها برقصتها الاستعراضية المميزة، وإطلالتها الأنيقة، حيث ارتدت فستان أحمر منفوش من أسفل مع قبعة سوداء على رأسها زادتها أناقة، وتزينت بمكياج هادئ أبرز جمالها الطبيعي.

وجاءت رقصة منى ضمن الفيلم القصير الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، بالتعاون مع مجلة “فوج”، والذي يهدف لدعم المرأة العربية في صناعة السنيما.

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وشارك في هذا الفيلم عدد كبير من نجمات الفن أبرزهن منى زكي، نيللي كريم، هند صبري، منة شلبي، شيرين رضا، حلا شيحة، نور اللبنانية، تارا عماد، وغيرهن.

يذكر أن النجمة المصرية منى زكي تنشغل حاليا بتصوير دورها في فيلم “العنكبوت”، ويشاركها بطولته الفنان أحمد السقا، والفنان ظافر العابدين، والفنانة يسرا اللوزي، والفنانة ريم مصطفى، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

كما بدأت منى مؤخرا تصوير فيلمها الجديد “الصندوق الأسود”، ويشاركها بطولته محمد فراج، وشريف سلامة، ومصطفى خاطر، وتلعب خلاله منى زكي دور سيدة حامل تتعرض للكثير من المواقف الصعبة في إطار من الإثارة والتشويق.