مايا دياب تبدأ حفلها بقراءة القرآن على المسرح في السعودية.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احدثت الفنانة اللبنانية مايا دياب ضجة قوية عبر مواقع التواصل الاجتاعي خلال الفترة القليلة الماضية بعد ظهورها في مقطع فيديو نشرته الفنانة المصرية بدرية طلبة، تشارك فريق عمل «لوكاندة الأوباش» في قراءة الفاتحة على المسرح.

فريق العمل قرر قراءة الفاتحة كنوع من المباركة قبل بدء عرض المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض، وكنوع من المشاركة الوجدانية، قررت مايا مشاركة فريق العمل في قراءة الفاتحة، إلا أنها قامت أيضاً بالصلاة ورسم شارة الصليب وفقاً لعقيدتها المسيحية، وذلك بعد الانتهاء من الفاتحة.

Advertisements

وفي الوقت الذي أثنى بعض النشطاء من تصرف مايا من وجهة نظر إنسانية مجردة بعيدة عن التشدد الديني، هادجمها البعض الآخر، وفضل لو التزمت الفنانة بصلاتها كمسيحية دون المشاركة في قراءة الفاتحة.

يُذكر أن مسرحية «لوكاندة الأوباش»، من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي، ويشارك مايا بطولتها، ماجد المصري، وإيمان العاصي، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير.