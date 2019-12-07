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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احدثت الفنانة اللبنانية مايا دياب ضجة قوية عبر مواقع التواصل الاجتاعي خلال الفترة القليلة الماضية بعد ظهورها في مقطع فيديو نشرته الفنانة المصرية بدرية طلبة، تشارك فريق عمل «لوكاندة الأوباش» في قراءة الفاتحة على المسرح.
فريق العمل قرر قراءة الفاتحة كنوع من المباركة قبل بدء عرض المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض، وكنوع من المشاركة الوجدانية، قررت مايا مشاركة فريق العمل في قراءة الفاتحة، إلا أنها قامت أيضاً بالصلاة ورسم شارة الصليب وفقاً لعقيدتها المسيحية، وذلك بعد الانتهاء من الفاتحة.
وفي الوقت الذي أثنى بعض النشطاء من تصرف مايا من وجهة نظر إنسانية مجردة بعيدة عن التشدد الديني، هادجمها البعض الآخر، وفضل لو التزمت الفنانة بصلاتها كمسيحية دون المشاركة في قراءة الفاتحة.
يُذكر أن مسرحية «لوكاندة الأوباش»، من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي، ويشارك مايا بطولتها، ماجد المصري، وإيمان العاصي، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تبدأ حفلها بقراءة القرآن على المسرح في السعودية.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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