عرض غير أخلاقي من جان يامان لمذيعة إسبانية على الهواء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم يكتف الفنان التركي جان يامان بالتصريحات المثيرة للجدل، والتي أحدثت بلبلة قوية في الوس الفني والإعلامي التركي بعدما صرح بضرورة وجود رغبة جنسية بين بطلي العمل كشرط أساسي لنجاح المسلسل، معترفاً بوجود علاقة قوية كانت تجمعه بالفنانة التركية ديميت أوزديمير خلال كواليس تصوير «الطائر المبكر».

جان كان في إسبانيا مؤخراً للانتهاء من بعض الأنشطة الفنية هناك، كما تم استضافته لعمل حوار تليفزيوني على إحدى المحطات نظراً للشعبية الكبيرة والجماهيرية العريضة التي يتمتع بها الفنان الشاب في إسبانيا، إلا أنه أثار الجدل مجدداً بعرض غير أخلاقي قدمه للمذيعة على الشاشة وأمام الجميع.

المذيعة امتدحت جان بسؤال قالت له فيه: «عندما تذهب من هنا ستكون تركت إنطباع بأنك إنسان مثالي، فهل يمكنك أن تخبرنا بشئ يثبت أن جان يامان أتى من هذه الدنيا»، فكان الرد المثير من النجم التركي: «لنذهب للغرفة الخلفية كي أثبت لك»، وهي الإجابة التي عرضته لانتقادات قاسية عبر وسائل الإعلامي التركية.

الأمر لم ينته عند حد الانتقادات، حيث أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل جان الجديد أنه تقرر تأجيل العمل من مارس إلى سبتمبر المقبل بسبب كل ما أثاره الفنان التركي مؤخراً سواء في تركيا أو إسبانيا، كما منعته الشركة المنتجة من الحديث للإعلام حتى سبتمبر، بالإضافه لاجباره على الابتعاد عن الأنظار لفترة في قبرص، على أن يغير منزله عند عودته إلى إسطنبول، وذلك حتى انهائه للخدمة العسكرية المقرر أن يتقدم لها يناير المقبل.