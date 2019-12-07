إنجين التان يتجاوز أزمة فشل مسلسله بسهرة عيد ميلاد زوجته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الفنان التركي إنجين التان قد تجاوز أزمة فشل مسلسله الأخير «الرصاصة»، وقرر الاحتفال بعد ميلاد زوجته نسليشاه ألكوتشلار في سهرة صاخبة خارج المنزل.

إنجين اختار أحد المطاعم، ودعا للحفل أقرب أفراد الأسرة والأصدقاء، وكانت عدسات المصورين في انتظار النجم التركي وزوجته خارج المطعم، حيث اختار النجم التركي بدلة كلاسيكية رمادية أنيقة، بينما بدت نسليشاه بـ«بالطو» أسود شديد الأناقة، وارتسمت على وجهها ملامح السعادة والفرحة.

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الصحفيون ألقوا التهنئة لزوجة النجم التركي متمنيين لها عيد ميلاد سعيد، وسألوا إنجين عن مشاريعه الجديدة، فقال: «سأرتاح لفترة طويلة، وربما أعود بعمل مسرحي».

نجم مسلسل «قيامة أرطغرل» التان احتفل بزفافه على نسليشاه ألكوتشلار أغسطس 2014، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول “أمير أراس” يناير 2019، كما انجبت نسليشاه للنجم التركي ابنتهما “ألارا” أغسطس 2018 في أمريكا.

يُذكر أن مسلسل «الرصاصة» من تأليف كرم ديرين و إخراج بوراك ارليل و مراد جان اوغوز، وتدور أحداثه في إطار بوليسي حول قصة حب بحقبة السبعينات، وشارك إنجين في بطولته أمام الفنانة التركية بورتشين تيرزي أوغلو، إلا أن انخفاض نسب المشاهدة دفعتا الشركة المنتجة لوقف العمل بعد عرض الحلقات الأولى منه.