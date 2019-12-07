سوزان نجم الدين تتعرض للسرقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن تعرضها للسرقة، خلال تواجدها في مطار القاهرة الدولي.

سوزان كشفت تفاصيل ما حدث معها، من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث قالت إنها لأول مرة لا تسافر ومعها حقيبة صغيرة تستطيع الصعود بها على متن الطائرة، لذا اضطرت أن تضع كل ممتلكاتها من ذهب و”لاب توب” في الحقيبة الكبيرة.

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الفنانة السورية أضافت أنها فوجئت بعد ذلك أن حقيبتها قد تمت سرقتها، لافتة إلى أن الشرطة المصرية استطاعت الوصول إلى السارق واستردت كل ممتلكاتها حتى التي بيعت.

سوزان اختتمت الفيديو بتوجيه الشكر للرجال الشرطة المصرية وإدارة البحث الجنائي لسرعة استجابتهم ومساعدتهم.

يُذكر أن سوزان نجم الدين خاضت سباق رمضان الماضي بمشاركتها في مسلسل «ابن أصول» أمام الفنان المصري حماده هلال، كما ظهرت كضيفة شرف في المومس الثالث من مسلسل «كلبش» أمام النجم المصري أمير كرارة، كما عرُض لها فيلم «حملة فرعون» في موسم عيد الفطر الماضي.