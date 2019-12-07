أنغام تشعل ليل السعودية بأقوى حفلات موسم الرياض.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية أنغام، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية.

أنغام، تألقت خلال الحفل بفستان من اللون الأزرق، بأكمام من الريش، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها مما زاد من جمال إطلالتها، كما اختارت إكسسوارات بسيطة لتكمل جمال إطلالتها.

وقدمت أنغام خلال الحفل عددا من أبرز أغانيها التي تجمع ما بين القديم والحديث منها: “حالة خاصة جدا” “بقول نسياك”، “ولا دبلت”، “هدنة”، “روحي وسنيني”، “أساميك الكتيرة”، “حبايبنا” و”هبدأ من الآخر، و”لا تهجى في كفوفي”، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

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وحقق حفل أنغام، الذي حضره حشد هائل من جمهورها الذي يجمع ما بين الجنسين، نسبة نجاح كبيرة جدًا وتصدرت أنغام موقع “جوجل”، ومواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة من حفلها.

أنغام، شاركها خلال الحفل كل من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، والفنان وليد الشامي، واختتمت أنغام الحفل.

وعبرت الفنانة المصرية عن سعادتها الكبيرة بنجاح الحفل، موجهة تحية للجمهور السعودي الكبير الذي شارك في الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، والذي وصفته بالراقي.