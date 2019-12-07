أحمد فهمي يخضع لجراحة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع الفنان المصري أحمد فهمي، لعملية جراحية دقيقة في المرئ، وذلك بعد فترة من المعاناة مع الآلام في هذه المنطقة.

وكشفت مصادر صحفية، أن فهمي أجرى العملية في مساء الجمعة 6 ديسمبر، وذلك في إحدى المستشفيات الخاصة في القاهرة، على أن يواصل فترة النقاهة في منزله لمدة أسبوع قبل أن يستكمل نشاطاته الفنية.

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من ناحية أخرى، يشارك أحمد فهمي في فيلم “العارف”، مع محمود حميدة، وأحمد عز، وحازم إيهاب، ومصطفى خاطر، وكارمن بصيبص، وركين سعد، وأحمد خالد صالح، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، ومن المقرر عرضه في عام 2020.

وكانت آخر أعمال فهمي مسلسل “الواد سيد الشحات”، وشاركه البطولة كل من هنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن، ومن تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز، وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.

ويعد هذا أول عمل فني يجمع أحمد فهمي، بخطيبته وقتها الفنانة هنا الزاهد، وشارك المسلسل في السباق الرمضاني الماضي، وكان أحمد قد احتفل بزفافه على هنا يوم 11 سبتمبر بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.