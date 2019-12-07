نسرين طافش تشارك أحمد صلاح حسنى بطولة «ختم النمر»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت الفنانة والنجمة السورية نسرين طافش، تصوير مشاهدها الأولى ضمن أحداث مسلسل “ختم النمر” للفنان أحمد صلاح حسنى، وذلك فى أولى بطولاته المطلقة، وجمعت المشاهد بينهما فى مدينة 6 أكتوبر، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، لعرضها خلال الموسم الشتوى الحالى من إنتاج شركة سينرجى.

ويعد مسلسل “ختم النمر”، البطولة الأولى لأحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة الفترة المضاية، آخرهم مسلسل “حكايتى” مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى.

ويشارك فى بطولة “ختم النمر”، عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين ، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى.

وكان آخر أعمال نسرين طافش مشاركتها فى فيلم “نادى الرجال السرى” للنجم كريم عبد العزيز وغادة عادل وماجد الكدوانى وقدمت شخصية “فريدة” خلال الأحداث، للمخرج خالد الحلفاوى وتأليف أيمن وتار وحقق الفيلم نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه.