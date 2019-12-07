عاصى الحلانى يستعد لإحياء حفل رأس السنة بمصر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم والمطرب اللبنانى عاصى الحلانى، لإحياء احتفال رأس السنة فى مصر، بأحد أكبر الفنادق فى القاهرة، وذلك بعد تعافيه من العملية الجراحية التى أجراها مؤخرا لنزع دعامات معدنية من يده وكتفه زرعت له بعد إصابته الأخيرة.

وأعرب النجم اللبناني عن سعادته الكبيرة بالحفل، عبر حسابه بموقع “أنستجرام”، حيث نشر بوستر الحفل، معلقا :”بانتظاركم ليلة رأس السنة بأحلى ليلة في بلد الفرح والفن والحب مصر”.

Advertisements

وكان عاثس قد طرح كليب “الوطن” من ألبومه الجديد، وهى من كلمات عمر الفرا، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، على موقع “يوتيوب”.

ومن ناحية أخرى انتهى عاصى، من تسجيل أغنيات ومكساج والماسترالخاص بألبومه الجديد المقرر طرحه في مطلع 2020 ، ويضم 10 أغنيات تتنوع بين اللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبدوية.

والجدير بالذكر أن عاصي الحلاني أحيا، مؤخرا، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، بالمسرح الكبير بدارالأوبرا المصرية وسط تفاعل كبيرمن جمهوره الذى رفع شعار كامل العدد وقدم الحلانى عددا من أغانيه الشهيرة بدأها بأغنية لمصر وهى “أرض الخير” وأغنية “أنا مارق مريت” وشاركه نجله الوليد بالغناء معه على المسرح.