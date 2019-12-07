حصريا.. عازف السمسمية الحضرمي علي صبري في معزوفة جديدة “فيديو“

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السبت 7 ديسمبر 2019 يواصل عازف السمسمية الحضرمي الشاب علي صبري جوبان، ابداعه في صناعة الأنغام الجميلة على آلته التي لفتت انظار المتابعين.

وأهدى علي صبري جمهوره في حضرموت والوطن العربي مقطعا جديدا وفقا "اليمن العربي" بعد طلبات تلقاها محرر الموقع على تطبيق المراسلة الفوري “واتساب“ . Advertisements جدير بالذكر أن الشاب علي صبري شارك في كثير من المقطوعات التراثية التي تحاكي تاريخ ومجد حضرموت الفني، الى جانب العادات والتقاليد التي كانت تمارس من قبل الصيادين ورواد البحر منذ القدم.

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