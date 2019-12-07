“على الغدير”.. جديد حسين الجسمي – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة تحمل اسم “على الغدير” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته على موقع “يوتيوب” الشهير.

الأغنية رومانسية يقدّمها الجسمي بإحساسه المرهف في أداء يفوق الوصف. وهي من كلمات بدر بن عبد المحسن، ألحان راكان، توزيع عصام الشرايطي ومكس وماستر جاسم محمد.

وحققت الأغنية رواجًا واسعًا فور إطلاقها حيث تناقلها محبّو حسين الجسمي بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “على الغدير” تأتي بعد سلسلة من الأغاني التي أصدرها الجسمي خلال عام 2019، حيث يعتمد سياسة خاصة في طرح أغانيه، ويعتمد أسلوب “الأغاني المنفردة” عوضًا عن الألبومات الغنائية

كلمات الأغنية:

علي الغدير كانت سما

ويرمي الضما وجهي عليه

علي الغدير وجهي وسما

لين ارتمي وجهك عليه

علي الغديروجهي ووجهك والسما

وجهي ووجهك والسما

من يسبق ويملى يديه

يشرب ملامح صاحبه

Advertisements

ليت السحاب يظهر علي المدي الباهت

وتمر ثلاث طيور

بين العتم والنور

وتمر ثلاث طيور بين العتم و النور

ينبت شجر واعشاب

طفل يبيع زهور

يولد وتتحول الاخشاب كرسي

واجلس انا وياك

قبل الظلال هناك

في اخر الصورة

لمشاهدة فيديو أغنية “على الغدير”: