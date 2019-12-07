ميزة جديدة من إنستجرام.. الاهتزاز عند الإعجاب!

متابعة بتجـــــــــــرد: اكتشفت المهندسة جين مانتشون وونغ – التي أصبحت تشتهر باكتشاف المزايا التجريبية المخفية في العديد من التطبيقات والخدمات – أن خدمة مشاركة الصور إنستجرام تختبر هز الهاتف عند النقر على الإعجاب.
وقالت وونغ في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “إنستجرام تختبر الاهتزاز عند الإعجاب”. ثم بعد العديد من الردود نشرت تغريدة أخرى قالت فيها إن ما قصدته بالاهتزاز هو “ردود الفعل اللمسي”، التي هي نبض اهتزاز قصير يهدف إلى منح المستخدمين الشعور بالرضا والإحساس المماثلين عند الإعجاب بالمنشورات، وهي تهدف إلى ملء الفراغ العاطفي الناجم عن إخفاء عدد الإعجابات.
يُشار إلى أن فيسبوك – المالكة لشركة إنستجرام – توفر مثل هذه الميزة عند النقر على زر الإعجاب بالمنشورات.
ومع ذلك، وكما هو الحال مع العديد من الأشياء، يبدو أن الخطوة ليست موضع ترحيب، بحسب ما أظهرت الردود على تغريدة وونغ، إذ أكد عدد من المستخدمين أنهم لا يريدون أن تهتز هواتفهم باستمرار كلما نقروا على زر الإعجاب. ومع ذلك، فإن الهواتف التي توفر ميزة (ردود الفعل اللمسي) – بما في ذلك آيفون – توفر إمكانية تعطيلها.
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