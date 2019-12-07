نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 2 ساعتين مضت التعليقات على محمد عبده يتجلى طرباً في “سمرات الثمامة” بالرياض مغلقة

متابعة بتجــــــــرد: أحيا الفنان السعودي محمد عبده يوم أمس أولى جلسات “سمرات الثمامة” في محمية الملك خالد وذلك ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية.

وفي ليلة باردة وسط صحراء الرياض تجلى فيها فنان العرب الذي كلما تعتق صوته زاد محبوه لوعة به، وحزموا حقائبهم بحثاً عن قرار وجواب يهذب أرواحهم ويعيد إليها صفاءها من بين الصخب العابث بالحواس، جلس على المسرح ممسكا بآلة العود تسلطن.

بدأ محمد عبده ليلته التاريخية بأغنية “يقول من عدى، يا شايل السامر ، إلى مني نسيت، ليتك معي ساهر، أنا المولع بها، ستل جناحه، عطني في هواك، يا شايل الظبي، أنا حبيبي، يا سعودي، أنادي يا هلي، في سحابه، قالوا نسيته، وأغنية البراقع”.

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بعدها قدّم فنان العرب باقة من أجمل الأغاني، فأطرب الحاضرين حتى ساعات الفجر الأولى. وكان تنظيم أولى جلسات “سمرات الثمامة” أكثر من رائعًا بإدارة وإشراف فريق عمل شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال محمد عبده الفنية، كانت تحمل اسم “​ما هو حب”​، طرحها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وموقع “يوتيوب”، وهي من كلمات ​الأمير عبد الرحمن بن مساعد​ وألحان ​صادق الشاعر​ وتوزيع المايسترو ​وليد فايد​.