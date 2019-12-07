هنا شيحة تكشف أسباب انفصالها عن أحمد فلوكس: أحبه لكننا لم نتفق

كشفت الفنانة المصرية هنا شيحة أسباب انفصالها عن الفنان المصري الشاب أحمد فلوكس، في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي رامي رضوان بفضائية "DMC".



وقالت هنا شيحة: "أحمد إنسان جدع ورجل يعتمد عليه، ووقف بجانبي في مليون مشكلة، لكن عندما حدث الزواج حدثت مشاكل كثيرة، واكتشفت استحالة استمرار الحياة معه".

وتابعت هنا: "أحب أحمد فلوكس وأحترمه جدا، لكننا لم نتفق في الحياة اليومية، ومن أجل استمرار الصداقة بيننا قررت أن أتعامل بشكل عقلاني، ورأيت أن الانفصال بهدوء هو الحل".

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وأضافت: "بالفعل حدث الطلاق، لكن صداقتنا مستمرة وهو يقف بجانبي دائما، ويكفي أنه تولى نقل الأثاث الخاص بي إلى شقتي الجديدة بعد الانفصال ولم يتركني بمفردي، ولا أبالغ إذا قلت إنني أعتمد عليه دائما".

ورأت أن "ما حدث بينها وبين فلوكس شكل من أشكال التحضر والرقي في التعامل، وأنهما يلتقيان بعد الانفصال بشكل عادي ويتبادلان التحية".

كان الفنان أحمد فلوكس قد تزوج بـ"هنا شيحة" في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وتم الزفاف في حفل عائلي، وفي شهر يوليو/تموز الماضي حدث الانفصال، الأمر الذي أصاب الجمهور بالصدمة ودفعه إلى طرح العديد من التساؤلات حول أسباب الانفصال السريع.

يذكر أنه تم اختيار هنا شيحة عضو لجنة تحكيم في الدورة الـ41 من عمر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي عقد خلال الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بدار الأوبرا المصرية.



