مهرجان مراكش يكرم "الأسطورة" روبرت ريدفورد بجائزة فخرية

منح مهرجان مراكش الدولي للفيلم، الجمعة، الضيف الرئيسي لدورته الـ18 الممثل والمخرج والمنتج الأمريكي روبرت ريدفورد جائزة فخرية عن مجمل مسيرته الفنية سلمتها له المخرجة الفرنسية ريبيكا سلوتوفسكي والممثلة الفرنسية الإيطالية كيارا ماستروياني.

ويعد ريدفورد أسطورة في أوساط السينما، فضلا عن أنه مناضل من أجل قضية السينما المستقلة والبيئة، وأدى أكثر من 70 دورا في أفلام شهيرة.

ودفعه حبه للسينما إلى الإخراج، مثل "أورديناري بيبول" الذي حاز في 1981 جائزة أوسكار أفضل فيلم وأفضل إخراج، كما نال في 2002 جائزة أوسكار فخرية عن مجمل مسيرته ودعمه "مخرجين مستقلين".

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وقال الممثل الشهير (83 عاما): "آخر زيارة لي لمراكش كانت في 2001 خلال تصوير فيلم (سباي جيم)، وأنا سعيد جدا بالعودة".

وأضاف: "أنتمي إلى عائلة رواة، وعندما كنت طفلا كنت أقف مندهشا كلما سمعت عبارة (كان يا مكان)، لأن القصص تسحرنا وتلهمنا ويمكنها أن تقيم رابطا فيما بيننا".

وتابع ريدفورد: "نعيش اليوم في عالم متشعب يبدو فيه أن الظلمات لها الغلبة، لذا أنشأت معهد ساندانس لدعم الأصوات المستقلة التي لا تجد مكانها في الثقافة المهيمنة".

وكان المهرجان الذي يختتم السبت استضاف في 2018 المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي والممثل الشهير روبرت دي نيرو.