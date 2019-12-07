سعودية تتحدى ميريام فارس بالرقص في حفل الرياض.. والفنانة ترد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدت متابعة سعودية الفنانة اللبنانية ميريام فارس برقصة استعراضية خلال إحياء حفلها الأول بالسعودية يوم الـ 18 من شهر ديسمبر الحالي ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشرت صاحبة الحساب الشقردية بنت فيصل عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لميريام فارس خلال استعراضها لعدد من الرقصات بحفلاتها المختلفة، وعلقت قائلة: "‏‎راح تنورينا يا أجمل فنانة وكمان راح اتحداك برقصة".

وردت ميريام فارس، على الفتاة السعودية قائلة: "وأنا قبلت التحدي"، ليتفاعل الجمهور بشكل كبير مع التدوينة، معربين عن سعادتهم بقبول ميريام التحدي خاصة وأنها من الفنانات اللاتي يقدمن فقرات استعراضية ضمن حفلاتهن تلقى إعجاب الجمهور.

وأعلنت ميريام فارس موعد إحياء حفلها الأول بالمملكة العربية السعودية وذلك ضمن حفلات موسم الرياض يوم الـ 18 من ديسمبر المقبل.

ونشرت ميريام تدوينة عبر حسابها الشخصي بـ"تويتر" قالت فيها: "التقيت بالشعب السعودي خلال حفلاتي في جميع أنحاء العالم وكنت أكثر ما أتمناه هو أن ألتقي السعوديين في حفل على أراضي المملكة العربية السعودية وذلك بتاريخ الـ 18 من ديسمبر وسيكون للأغاني وتحديدًا السعودية منها طعم آخر مليء بمشاعر صادقة وبطاقة إيجابية مذهلة.. فإلى اللقاء في الرياض".

من جانب آخر، نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، فيديو جديدًا عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام"، وظهر نجل ميريام في الفيديو وهو يلعب من داخل منزلهما.

وعلقت فارس على الفيديو، قائلة: "إنشالله بتبقى دائمًا مصدر سعادة وإلهام.. ينعاد على دولة الإمارات بعيدها الوطني 48".

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ونال الفيديو إعجاب متابعي ميريام فارس وجاءت أبرز التعليقات: "ما شاء الله, بيبك كثير, كل عيد وهو معك".

وتستعد ميريام لإحياء حفلات رأس السنة في الأردن، ووصفت مشاركتها في السعودية بـ «الحماسية».

من جانب آخر، أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، قبل يومين عن عدد زوار "موسم الرياض" الترفيهي وذلك بعد مرور شهر ونصف الشهر على انطلاقه؛ إذ بدأت فعالياته في الـ 11 من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”الحمد الله 8 ملايين و400 ألف عدد زوار موسم الرياض … شرفتونا“.