ياسمين عبد العزيز في أزمة مع الجمهور.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان والمؤلف المصري عمرو محمود ياسين، إنه بدأ في كتابة مسلسل جديد تقوم ببطولته الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، وسيعرض في رمضان 2020، موضحاً أنَّ العمل يحمل اسم "ونحب تاني ليه".

ورفض عمرو ياسين الكشف عن تفاصيل حول المسلسل التزامًا بالتعاقدات الإنتاجية، موضحًا في تصريح خاص لـ"فوشيا"، أنَّ العمل سينتمي للنوع الرومانسي بشكل "مودرن"، وجاء هذا التوضيح بعد الانتقادات اللاذعة التي تلقتها ياسمين عبدالعزيز.

وكان عمرو محمود ياسين، قد ورّط ياسمين عبدالعزيز مع جمهورها فور إعلانه عن كتابته لمسلسل تقوم ببطولته الفنانة المصرية في رمضان المقبل من إنتاج شركة "سينرجي".

وبالعودة للتفاصيل فقد قال عمرو ياسين في منشور له عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "ونحب تاني ليه! رمضان 2020 إن شاء الله مع النجمة ياسمين عبد العزيز، إخراج مصطفى فكري وتأليفي، إنتاج شركة سينيرجي - تامر مرسي".

وانهالت التعليقات على المنشور حيث دخل عمرو، في مناقشات مع الجمهور بعدما رفض الكثيرون منهم أن تستمر ياسمين في تقديم النوع التراجيدي مؤكدين أنّه لا يليق عليها سوى الكوميدي بعدما أبدوا عدم إعجابهم بظهورها في رمضان الماضي من خلال مسلسل "لآخر نفس".

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وأوضح البعض الآخر أنَّ ياسمين "أستاذة" في الكوميديا وإذا أرادت التغيير فلابد من كتابة مسلسل رومانسي، الأمر الذي دفع عمرو محمود إلى الدفاع عن ياسمين ولكن في إطار دفاعه عن الممثلين بشكل عام موضحًا أن الممثل يستطيع أن يؤدي أي دور مطالبًا بعدم الحكم على مسلسل سوى بعد المشاهدة وليس قبلها.

وأكد عمرو ياسين أن هناك الكثير من الفنانين نجحوا في التراجيدي وهم في الأساس معروفين أنهم نجوم كوميديا والعكس، لافتًا إلى تعريف كلمة ممثل أي أنه يستطيع أن يتلون وأن يؤدي مختلف الأدوار.

وكان عمرو محمود ياسين، نجل النجم الكبير محمود ياسين ومؤلف مسلسل "نصيبي وقسمتك"، قد حقق نجاحاً كبيراً بهذا العمل على مدار ثلاثة مواسم، وشارك ابنه محمود في العمل من خلال حكاية "ما يطلبه المستمعون" ولفت الأنظار بظهوره.

يًذكر أن ياسمين عبد العزيز قدمت العام الماضي مسلسل "لآخر نفس" وشاركها فيه فتحي عبد الوهاب وأحمد صلاح حسني ومراد مكرم ومحمد عز وغيرهم، وهو من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال وإخراج حسام علي.