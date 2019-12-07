هنا الزاهد تستئصل المرارة.. وأحمد فهمي يخضع لجراحة دقيقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت مصادر مقربة من الممثل المصري أحمد فهمي إنه خضع لعملية جراحية دقيقة في منطقة المريء، اليوم الجمعة، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، وذلك بعد معاناته من آلام مبرحة في هذه المنطقة على مدار العامين الأخيرين.

وأضافت المصادر لموقع "فوشيا" أن فهمي أجرى منظارًا قبل أيام، وتبين منه تشخيص الأطباء لحالته بشكل خاطئ، حيث أرجعوا سبب آلامه إلى إصابته بارتجاع في المريء، ولكنه فوجئ بمعاناته من حالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عُصارة معينة، وهي التي تُسبب له هذه الآلام المبرحة.

وأجرى فهمي الجراحة بمعرفة طبيب فرنسي، و3 استشاريين مصريين، وهم حسام غنيم ومصطفى إبراهيم ومحمد حقي.

وتأتي عملية فهمي بعد أيام قليلة من خضوع زوجته الفنانة هنا الزاهد لعملية المرارة واستئصالها، حيث تعرضت لوعكة صحية شديدة، أثناء قضائها شهر العسل مع زوجها الممثل أحمد فهمي في سنغافورة، وهو ما استلزم خضوعها لجراحة.

وشاركت الزاهد عبر حسابها الخاص على موقع "فيس بوك"، صورة برفقة طبيبها الخاص، الذي شكرته لاهتمامه بها ‏قائلة: "بعد تعب شهرين ونص ومحرومة من الأكل الذي أحبه بسبب المرارة، أريد أن أشكر دكتور محمد حقي ‏على تعبه معي، وإني كل فترة أكلمه حتى بالليل ودائما مرحب جدا إنه يجاوب على كل أسئلتي، أخيرا الحمد ‏لله أزلت المرارة".

يذكر أن الفنانة المصرية هنا الزاهد، كشفت لأول مرة كواليس يوم زفافها على الفنان أحمد فهمي وفترة شهر العسل التي شهدت العديد من الأزمات منذ إعلانها الزواج.

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وقالت هَنا في تصريحات تلفزيونية لها: "في يوم الفرح أحمد فهمي كان في حمام السباحة، وكان عنده صداع طول اليوم".

فيما كشفت "الزاهد" لأول مرة، عن المواقف المحرجة التي تعرّضت لها يوم الزفاف قائلةً: "فستان الفرح اتقطع أول لما دخلت القاعة، وأي حاجة كانت بتحصل في الفرح مكنتش بركز"، مضيفةً:" أنا كنت مبسوطة جدًا في الفرح، وخلال التصوير أحمد كان بيضحكني".

وأضافت هنا أن هناك بعض الأمور التي لم تدرك كيف حدثت، قائلة: "فيه واحد ضربته في الفرح وكان عايز يتصور بالعافية ومكنتش أعرفه، وكان فيه ناس كتير منعرفهاش في الفرح".

في هذا السياق، تحدّثت هنا عن الفترة الأولى من الزواج قائلةً: "أول ثلاثة أيام في شهر العسل كانت فترة جميلة، وقمنا بقضائها في جزر المالديف"، وتابعت مازحة: "لم أر يوم عدل من يوم جوازي".