المتحوّلة كاتلين جينير تنهارُ باكيةً على الهواء...ما السبب؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت ليلة الجمعة من برنامج "I'm A Celebrity"، خروج المتسابقين رقم 7 و8 وهما الشخصية التلفزيونية الشهيرة كاتلين جيينر والمغنية الأيرلندية نادين كويل.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عندما تم إبلاغ كاتلين جيينر 70 عامًا، المتحولة جنسيًا والتي كانت في السابق بطلًا أولومبيًا بخروجها، وأثناء جلوسها مع مقدمي البرنامج وسؤالها عن شعورها، انهارت في البكاء وقالت إنها تفتقد عائلتها كثيرًا وصرّحت أنه لم يأتِ أحد منهم لتحيتها لدى خروجها النهائي من البرنامج، كما أتت شارمين كويل؛ شقيقة نادين لاستقبالها لدى خروجها بعد أسابيع من الغياب في الغابات الإسترالية.

تم إعطاء كاتلين منديلاً وتابعت البكاء مؤكدة أنَّ الأمر بكامله صعب عليها، فعندما انضمت للبرنامج ومنذ الليلة الأولى لم تكن تظن أنها ستستمر لليوم الثاني وأشادت ببعض رفقائها في المعكسر وقالت إنهم من أفضل الأشخاص الذين قابلتهم في حياتها وأنها إلى الآن لا تصدق أنها استطاعت أن تستمر لمدة 3 أسابيع كاملة وهي الآن مستعدة للخروج وإنهاء التجربة.

وبسؤالها عن الاختلاف بين تجربتها السابقة والحالية؛ حيث شاركت منذ 16 عامًا في البرنامج كبروس جيينر وقبل تحولها لكاتلين، فأجابت أن هذه المرة كانت أكثر شدة وصرامة؛ لأنها استطاعت البقاء لفترة أطول عن المرة الأولى وبسؤال ديك وآن مقدمي البرنامج عن عائلتها قالت إنها تفتقدهم بشكل رهيب.

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وقالت كاتلين إن الحياة مع 6 أطفال و20 حفيدًا معقدة وشاقة للغاية وإنها تفضل قضاء وقتها في الغابة عن البقاء مع عائلتها؛ لأن المكوث في الغابة أسهل بكثير من التعامل معهم.

وأعربت كاتلين خلال حوارها مع مقدمي البرنامج أنها ترغب أن يتم تتويج روومان كيمب كملك الغابة لهذا العام. وجاءت ردور أفعال المتابعين على "تويتر" متعاطفة مع كاتلين؛ إذ أعربوا عن حزنهم لخروجها من البرنامج وعدم قدوم أحد من عائلتها لاستقبالها أو مرافقتها، ومنهم من تساءل عن الأسباب وأكد آخرون أن وقوفها وحيدة على الجسر أمر محزن للغاية.

أما نادين كويل 34 عامًا فبدت سعيدة ومتقبلة لأمر خروجها من البرنامج بصدر رحب وصرحت عن سعادتها بتلك التجربة وكانت تغطي وجهها بشعرها ولم تُشاهد نادين وهي تبكي إلا خلال احتضان شقيقتها لها لدى خروجها.

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