تامر حسني: كان حلم من أحلام حياتي.. ويتحدث عن زوجته ومي عزالدين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تُوّج الفنان المصري تامر حسني بلقب "غينيس ريكورد" العالمية كـ"أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم" خلال فعالية في العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء الجمعة.

وحصد "نجم الجيل" كما يفضل الجمهور تسميته الجائزة نظرا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة، وهي جائزة "أول فنان عربي يضع بصمته في هوليوود"، ثم حصوله على "جائزة BIG APPEL" كأشمل فنان في العالم، وجائزة أول فنان مصري يحضر لبلده موسوعة "غينيس ريكورد" لأكبر حملة تبرع بالدم، التي أقامها مع جمهوره، وهي جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم "Iron man" روبرت داوني جونير.

وقدمت بسمة بوسيل التهنئة لزوجها بمناسبة حصوله على هذه الجائزة، حيث نشرت صورة عبر الاستوري الشخصي لها، وكتبت "فخورة جدا بيك"، وسرعان ما انتشرت صورة الجائزة عبر مواقع التواصل لتهنئة الفنان المصري.

"فوشيا" كان حاضرًا في موقع الحدث والتقى الفنان المصري على هامش الحفل، حيث تحدث تامر عن بعض الأمور التي تساءل عنها الجمهور خلال الأيام الماضية.

وعلق تامر حسني في البداية على تتويجه بهذه الجائزة المميزة، والشعور الذي انتابه، وانتقل بحديثه إلى الشأن الدرامي ومدى إمكانية مشاركة الفنانة مي عز الدين معه في عمل فني جديد.

كما تحدث حسني أيضًا عن زوجته مصممة الأزياء بسمة بوسيل، خاصة وأن الجمهور ينتظر مشاركتهما جنبًا إلى جنب في فيديو كليب أو فيلم سينمائي، معبرًا في نهاية حديثه عن أمنياته للعام الجديد 2020.

Advertisements

يذكر أن، تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، خلال الفترة المقبلة، حيث كان من ‏المقرر ‏عرضه في موسم أفلام ‏عيد الأضحى، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم قررت تأجيل العرض لموسم منتصف العام.

فيلم ‏‏"الفلوس" يشاركه فيه البطولة الفنانة زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، و‏نانسي صلاح، ومحمد سلام، وتأليف محمد عبدالمعطي، و‏إخراج سعيد ‏الماروق.

كما فاجأ تامر حسني جمهوره بالتعاقد مع شقيقه الأكبر حسام ليؤدي بطولة فيلم جديد من إنتاج الأخير الذي يدخل عالم الانتاج لأول مرة في حياته.

وقرّر تامر مشاركة جمهوره بتفاصيل تعاقده مع شقيقه، مشيرًا إلى أن الموضوع ليس وليد اللحظة وإنما قد مضى عليه خمس سنوات، لكنهما أجّلا الفكرة حتى يتمكّن حسام من دراسة سوق الإنتاج في مصر، ويكون جاهزًا لهذا التحدي.

وظهر تامر حسني برفقة شقيقه حسام خلال إمضاء العقد، غير أن طرفًا من الجمهور انشغل بمدى التشابه بين الثنائي في الملامح، كما عبّروا عن سعادتهم لهذه الخطوة.