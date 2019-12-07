باسم السلكا يكشف تفاصيل "العميد".. هل يتورط تيم حسن في جريمة قتل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال باسم السلكا مخرج مسلسل "العميد" الذي يقوم ببطولته النجم السوري تيم حسن، إنه يعمل على التجربة التي يتضمنها العمل منذ أكثر من عام، لافتًا إلى أنه ينتمي لنوعية الجريمة والغموض.

وأضاف السلكا، في تصريحاتٍ تلفزيونية يوضح فيها تفاصيل مسلسل "العميد" قائلًا: إنه يقدم فكرة الخروج عن المسار لجميع الشخصيات المشاركة فيه بدءًا من شخصية العميد حتى آخر شخصية بالعمل، منوهًا إلى أن الرسالة الخاصة التي يقدمها المسلسل هي أن هناك لحظة تأتي في حياتك تجعلك تخرج عن المسار، سواء بكلمة أو قرار.

وأضاف المخرج السوري أنه بعد لحظة الخروج عن المسار لا تعود الحياة كما كانت، مؤكدًا أن هذا هو الخط العريض الذي تتقاطع فيه كل شخصيات العمل.

وعن وثوق تيم حسن فيه على اعتبار أنَّ هذه أول تجربة إخراجية له بعد أن خاض معه تجربتي تأليف من خلال مسلسلسي "نص يوم"، و"الهيبة 3"، قال باسم السلكا: إن هناك انسجامًا فكريًا بينه وبين النجم السوري تيم حسن، جعلتنا نتحدث في كثير من الموضوعات، موضحًا: "ثقته فيني كشخص قبل ما تكون بالمشروع".

وأشار باسم السلكا إلى أنه تناقش مع تيم حسن في عدة موضوعات حتى تم الاستقرار على "العميد"، منوهًا إلى أن العمل يبدأ بجريمة قتل يشترك فيها العميد بشكل أو بآخر مع بطلة العمل كاريس بشار.

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وأضاف قائلًا: "ضمن الخوض بهيك قصة يحدث عند تيم وكاريس وباقي الشخصيات في كل موقف يكتشفوه وكل باب يفتحوه تغيير مسار مثل الدومينو لدى الشخصيات".

مسلسل "العميد" يتألّف من 12 حلقة، مدّة كلّ حلقة 60 دقيقة كاملة، ويجسّد فيها الفنان تيم حسن شخصية سوريّة بدور عميد جامعة خارجية مقرّها لبنان، بينما تلعب كاريس بشار دور روائية تلتقي بطل المسلسل في حادثة، لتدور أحداثه حول هذه الثنائية التي يكمل توليفتها الفنان اللبناني بديع أبو شقرا، في إطار بوليسي؛ إذْ يناقش العمل قصّة جريمة تحدُث وتجمع الأبطال الثلاثة.

ونشر تيم حسن برومو المسلسل عبر حسابه الخاص على موقع "إنستغرام"، مشوقًا الجمهور لانتظار عرضه؛ إذ كتب معلقًا: "قريبًا".

يُذكر أنَّ العمل هو عمل سوري- لبناني مشترك، جرى تصويره في لبنان، وشارك فيه كلّ من رنا شميس، فادي صبيح، أمانة والي، قاسم ملحو، أما من لبنان مجدي مشموشي، بديع أبو شقرا، أنجي ريحان، إلى جانب بطلي العمل الرئيسين، تيم حسن وكاريس بشار.